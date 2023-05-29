其中，隨著2024年奧運備庫存需求，有助運動鞋材相關、服裝透濕膜銷售；國防產業終端應用在防彈衣、防彈頭盔、防爆盾牌等的需求保持良好出貨表現，亦配合主要中、下游客戶需求，同步進行PU材料新技術升級開發，並已送樣驗證階段。

永捷去年受惠疫情減緩，帶動客戶訂單回流，加上合併信立、斐成之營運表現所致，營收8.89億元，年增25.86％，但因原物料上漲、轉投資提列未實現跌價損失，每股虧損0.38 元。

張祐銘指出，近年擴大環保無毒PU樹脂材料業務版圖，亦運用公司三大技術發明專利，延伸市場版圖拓展至高科技電子、電動車、國防產業，可全方位針對市場產品不同應用及需求藉由自有生產、配方調整技術進行開發與改良，強化營運利基。

此外、各國政府追求ESG永續發展，旗下佈局逾15年的水性PU環保型樹脂也與主要客戶齊步獲得包括歐洲環境企業集團、台灣知名電動車品牌車廠等的認可。隨著主客戶拉貨力道逐步拉升，有助下半年營運動能蓄勢推進。

其中，因應台灣MIT製造環保材料需求，協助歐洲客戶代工環保無毒PU材料相關產品，應用在石化、半導體、高科技電子等產業領域，日前已陸續小量出貨且將擴大更多產品組合。

此外，與客戶共同採用油、水性PU環保材料所開發的仿真皮革產品，已成功切入電動車產業市場，應用於座椅、內飾件相關產品。