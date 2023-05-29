P. LEAGUE+執行長陳建州29日受邀出席高中體總和美國健康品牌威德WEIDER合作的「威德眾星獎助計畫」頒獎典禮，對於台灣職籃、籃球的未來，他表示等PLG總冠軍賽結束後再來討論。

陳建州籃球員出身的背景，加上現在是職籃PLG執行長，是和HBL、HVL小球員分享經驗談很好的人選，他用輕鬆幽默的方式訴說成長故事，勉勵小球員成長為更好的自己。

PLG近日陸續公布獎項，桃園璞園領航猿總經理陳信安獲得聯盟2022-23球季最佳GM，陳建州表示，陳信安過去是明星籃球員，子然會被高標準看待，他也看到過去3年陳信安為球隊的付出，包括走出新冠肺炎疫情衝擊，球隊從上季例行賽墊底、本季闖進季後賽等，都可看到努力，這座獎項對於陳信安可以說是遲來的肯定。

對於PLG下季增減球隊或是冠名贊助商更換的傳言，陳建州表示，聯盟目前季後賽進入到總冠軍賽階段，可以看到挑戰3連霸的衛冕軍台北富邦勇士林志傑、首度打進總冠軍賽的新北國王隊長楊敬敏兩位台籃「黃金世代」的對決，以及兩隊出色的本土戰力較勁，希望不要搶了比賽本身的光彩，大家先把重點放在賽事，總冠軍賽後再來討論下一步。

陳建州回應，對於台新銀行不再冠名福爾摩沙夢想家並不擔心這個問題，夢想家隊不缺資金，擁有強大的中部地區鐵粉，也有很多企業在排隊想進來，儘管外界傳言不少，還是等球團正式公告較為妥當，總冠軍賽後，也歡迎對台灣籃球有幫助的助力一同投入，他也會請教籃壇前輩、各球團老闆討論讓聯盟更好的方向，自己身為執行職長就是努力做事，也不是光他說了就算。