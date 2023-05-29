資深音樂人李坤城今年4月大腸癌逝，享壽66歲。他晚年與林靖恩的「爺孫戀」備受外界矚目，誰料他離開人世後，其子透過父親社群，多次發文爆料，抨擊林靖恩利用結婚轉移他的房產，面對種種質疑，林靖恩方目前未對此做出回應，不過近日李坤城留下的遺產估價曝光，意外引發網友討論。

李坤城兒子李卓軒近日透過父親的臉書帳號，一連發出數篇文抨擊林靖恩，其中更透露「林小姐偽造文書拿李坤城遺產」、「霸佔老家」等諸多事件，指控林靖恩與父親結婚只為搶他遺產。此外，最近更發文：「起床…上班…故事…還有…等待…週末…」等12字，看似手中還握有不少關鍵內容將於週末公開，不過相關貼文現已遭到刪除。

另外，李卓軒更指出林靖恩想奪遺產的行為是「弱智大愚」，指出：「這間房子早已貸款過四筆，負債滿滿，林小姐沒有工作能力也只等法拍而已。林小姐心機用盡，結果搶到負債還沾沾自喜，也繳不起。」不過，據《壹蘋新聞網》報導，李坤城過往曾透露自己除了有版稅、通告費等收入外，更擁有6萬張珍貴黑膠唱片，而網友也預估光是唱片就價值約5千萬元。

事實上，李卓軒於父親離世後，曾發文稱父親嚥下最後一口氣時，滿懷愧疚向他道歉：「什麼遺產都沒有留給你」，並感激的向父親表達謝意：「我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的，你已經給我很多了。」對比近日的發文，引發網路聲討，更有人寫下500字長文苦勸。不過，也有網友認為該則淚謝文看似「嘲諷意味濃厚」而在社群論壇《Dcard》上發文，掀起一陣兩極討論聲浪，而面對李卓軒的種種聲音，林靖恩方自截稿前並未做出任何回應。