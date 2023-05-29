天心、小煜主持的三立《辣個女生》明（30日）播出「渣男退散！好想要脫單」。天心表示大家總說「我找不到對象，就努力想往外發展」，但其實另一半就在我們的生活圈中，並替單身1年的劉曉憶、單身3年的艾融、單身1年的蘿拉舉辦聯誼活動。

這集是參加藝人肢體接觸最多的一次，節目中丹妮婊姐很敢講，表示周圍女友找不到另一半根本就是「國安危機」，但女性朋友周圍都是GAY、渣男、媽寶、怪胎，剩下好的沒幾位，劉曉憶笑說自己要求不高，只要身材比自己高、不邋遢愛乾淨、有固定工作，艾融條件更簡單，「對我好就可以，事情要把我放前面，答應我的事情要做到，但感覺最重要。」

劉曉憶個性很大方，表示不喜帥哥，也搶不過人家，外表及格過60分就好，小煜聽後笑說，「其實男生反過來說，也是漂亮女生不敢追，因為太多人搶」。啦啦隊女神艾融表示因為相處過的都說她太MAN，是不會撒嬌的女生，男生傳訊息也懶得回，但歸咎三年沒談戀愛的主因可能是第一任男朋友劈腿，所以會保持距離怕被騙。

天心認為，情人在一起最大問題是衛生習慣，因為男女在一起後小習慣會出現，劉曉憶說以前遇過一任，指甲很不好看，但他是運動員就沒辦法，因為常常運動指甲就會斷掉，「但我很不能接受摳腳皮，你知道運動型男生就是都很不拘小節，就會在沙發上或床上摳腳皮，我真的超受不了這樣。有一次吵架，他就是知道我很不愛他摳腳皮，他故意把腳皮拿起來吃下去，後來就直接跟他分手」。

另外，渣男也是讓女生止步的重要原因之一，天心笑說自己以前就不會去察看對方手機，因為彼次尊重，後來也因為看不懂，小煜則表示和前女友聯絡也是大忌，像他老婆會問「有跟前任聯繫嗎？」他就會回說：「每年一次，在清明節，因為他們已經死在我心裡很多年。」丹妮婊姐建議感情上最好不要再跟前任往來。

而節目中安排三位鮮肉分別有身材、有臉蛋，包括林輝瑝，目前單身三年，曾交往過四位女友；型男卡卡洛斯，目前單身一年，曾交往過七任女友；另一位則是外國人，是創作歌手韋喆，目前單身一年，交往過三任女友。林輝煌認為自己是視覺系，話一出就被笑是膚淺型，他笑說喜歡可愛型，因為自己內向，因此希望女生活潑可以互補，但要孝順家庭擺第一；而卡卡洛斯是兩性氛圍導師，全身充滿賀爾蒙，丹妮婊姐表示認識他，甚至還是他的學生，上過第一堂課就在網路上分享，真的驚為天人，但她對長髮男子完全不感興趣，但在成為他的示範對象後，整個人彷彿被閃電劈到，想起過往交手過的男性，全都變成兒童！

卡卡洛斯就將小煜當成授課學員，教授情侶或夫妻之間的情趣按摩，他表示「很久沒來一下真的很需要！」還強調按摩都要前戲，手在小煜身體游動，讓他忍不這叫出；「 有感覺耶！天心笑說起雞皮疙瘩了。

根據主計處統計台灣現在跟10年前相比，未婚率上升超過10％，且男性未婚率還比女性高，有的人為了脫單甚至花了十萬去報名戀愛課程或是婚友社，但最近演藝圈好事不斷，趙哥再交小21歲女友，連馬國賢都求婚成功，充滿了希望，因此節目邀請演藝圈三位單身朋友幫她們配對，希望能就此找到真命天子。