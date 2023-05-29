台北股匯市雙漲，台股29日漲勢收斂，大盤指數終場收16,636.3點，上漲131.25點，成交量3,397.43億元，三大法人買超321.68億元，外資及陸資買超275.36億元。外資熱錢持續回補台股並大舉匯入，新台幣29日早盤一度強升1.43角至最高30.605元，午盤後維持高檔震盪，惟終場前央行出手下，新台幣升值9.6分收場。

據央行統計，美元指數上漲0.22％，29日主要亞幣倒一片，日圓重貶0.67％、菲律賓披索貶0.65％、人民幣貶0.34％、泰銖貶0.29％、新加坡幣貶0.12％、印尼盾貶0.1％；馬來西亞幣小升0.05％，反觀新台幣則升值0.31％獨強，近期同樣強勢的韓元則休市。

匯銀主管表示，外資持續大舉匯入，帶動新台幣走強，但尾盤央行進場調節，加上進口商買匯力道加大，直接把新台幣升幅打下來，以成交量來看，外資匯入大約占了一半以上，也就是單日匯入逾10億美元，主體盤勢仍由外資主導，而央行進場調節則是不要讓新台幣升值過快，並非強力阻升。

匯銀主管表示，近期來看美國科技股沒有太大跌幅，股價沒有太大回檔，資金流向科技股的趨勢不變，對台灣資金動能相對有利，近期主要受惠AI相關題材，外資大量回補科技股，若美股科技股短期未出現回落，新台幣短線將維持偏升格局，預料下一步將往30.5元關卡邁進。

外匯交易員則說，近期新台幣確實與主要亞幣脫鉤，「各自走自己的路，大家有自己的議題」，大陸主要是經濟不如預期，人民幣近期疲軟，而日圓則因寬鬆政策持續偏弱；相較下，新台幣受惠市場題材帶動，外資傾向回歸台股，不只新台幣，同樣以科技股為主的韓元近期頗為強勢，科技股動能不墜，短線續強的可能性高。