人民幣兌美元在岸價在26日下午收報7.0547，夜盤收盤報7.0625。

人民幣兌美元離岸價在29日一度貶至7.0913，現報7.0838。人民幣兌美元中間價29日報7.0575，較26日升值185點。

市場預期，聯準會6月繼續升息機率上升，預估短期內美元走勢較強，人民幣則將承壓。

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