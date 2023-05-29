許多人都認為投身科技業可以領到高薪。一位睽違10多年回到科技業懷抱的男子近日卻分享，他在某科技公司擔任正職員工，1個月薪水不到3萬元，讓他氣得怒轟「拜託別再害人，也別在科學園區欺騙涉世未深的年輕人」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「科技業如果薪水連3萬都給不起，拜託別再害人，也別在科學園區欺騙涉世未深的年輕人」，原來他當初在某間科技公司擔任正職2年，2008年後離開台灣，直到最近才又回到以前的公司任職。

讓原PO沒想到的是，公司1個月的實領薪水只有彷彿基本薪資的2萬多元，讓他直呼丟人，「當初發下的豪語去哪裡了？做不好就收一收當初是誰說的？還在科學園區裡面欺騙新進善良的台灣人，然後一直唉沒人，所以請了越來越多的移工，可不是來作外包或派遣喔，是正式員工」。

對此，許多人紛紛回應，「我們公司移工還多你2千」、「沒有津貼、沒有加班就是底薪啊，騙人進去賣肝用，沒有訂單就是比移工還不如」、「台灣就是這樣啊！移工算時薪，加起來都還比較多，所以大家寧願去做服務業」、「台灣老闆都這樣啊，用低薪方式請台勞，這樣才能向政府請更多的移工」；不過也有人認為是原PO的問題，「覺得薪水低就換公司阿，什麼？沒地方去？所以領這薪水誰的問題？」、「嫌錢賺太少就是你本身的問題了！沒有人逼著你一直領這樣的薪水，絕對是這份工作讓你過太爽了」。