「miffy玩玩兔創意展」於新光三越台北南西店登場。（新光三越提供）

台中大遠百「遠百鐵道模型展」獨家邀請台灣知名模型創作師徐志綱。（遠百提供）

台中大遠百超擬真鐵道模型展－嘉義景點「阿里山小火車」。（遠百提供）

暑假將來臨，看準學生族群，北、中百貨推出獨家人氣話題展覽，有少女們最愛的《原子少年》拍貼機、限定偶像立牌登場，還有經典不敗米飛兔，這次也跨界台灣文創，推出眾多創意單品，與鐵道迷期待的「超擬真」台灣鐵道模型展，創作老師也會親臨現場。

新光三越台北站前店即日起至7月16日，推出《原子少年》限定聯名拍貼機，及等比例偶像立牌，不用人擠人就能輕鬆與偶像同框，本次集結原子少年土星、FEniX和VERA，推出特色邊框，打造專屬與偶像的紀念拍貼。而新光三越看準原子少年粉絲多為學生族群，新申辦App會員並消費100元，就送拍貼機體驗。

新光三越南西店即日起至7月2日，讓人氣miffy兔跨界台灣創意，推出「玩玩兔－米飛創意展」 ，眾多米飛Ｘ台灣創意單品亮相，現場也引進韓國火紅的美顏拍貼機，及全台唯一米飛即時投影互動區、巨型扭蛋機等。

鐵道迷必看，台中大遠百即日起至6月5日推出「遠百鐵道模型展」，獨家邀請台灣知名模型創作師－徐志綱，展出個人一系列台灣「超擬真」鐵道場景，集結了北中南經典車站概念，共有18座鐵道模型場景，像是台鐵最知名的鐵道景點「彰化扇形車庫」、嘉義著名阿里山小火車等，及從未展出過的台中車站、台中吊腳樓也獨家登場，讓觀賞的民眾回想起兒時單純美好的年代；此外徐志綱老師也化身車長，帶領小朋友觀賞鐵道模型展。