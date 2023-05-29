中華民國體育運動舞蹈總會選手遠征歐洲參加2023年WDSF克羅埃西亞公開賽，帶回了4金1銀1銅好成績，讓主辦單位開玩笑說中華隊獎牌拿太多，下次不敢再邀請參賽了。

2023年WDSF克羅埃西亞公開賽首日中華隊選手蔡哲翔／任艾莉在成人拉丁舞組別拿到第9名，給團隊帶來不少信心；第2天賽程，女子單人選手們更有絕佳表現，李婕語囊括青少年二級單人組拉丁舞金牌、青年單人組拉丁舞金牌，選手李沛珈獲得青年單人組標準舞金牌、青少年二級單人標準舞銀牌、青少年二級單人組拉丁舞第4名。

另外，選手郭品薰獲得青少年二級單人組拉丁舞銅牌，選手陳依爭獲得成人單人組標準舞金牌、青年單人組標準舞第4名、青年單人組拉丁舞第4名、成人單人組拉丁舞第6名，加上選手那舒婷獲得成人單人組拉丁舞第4名，中華隊總共獲得4金1銀1銅共6面獎牌。

中華民國體育運動舞蹈總會指出，這次參賽小選手們相當辛苦，每個人都跳了7輪以上，歐洲選手個個人高馬大，中華台北的小選手們可以保持強大的爆發力與體力在人海中挺進到決賽、實屬難得，出色表現在賽事開幕典禮後，主辦單位開玩笑說：「你們中華隊拿了那麼多獎牌，下次不敢讓你們來了！」

中華民國體育運動舞蹈總會感謝教育部體育署對代表隊出國參賽的支持，也感謝中華隊小選手們背後默默支持的家長，辛苦帶隊安排行程、賽前訓練及現場直播等事宜的兩位教練，希望今年11月在西班牙舉行的首次運動舞蹈單人舞世界錦標賽能再奪佳績，為國爭光。