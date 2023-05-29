近日台灣部分媒體報導，表示預計召開的第五屆「兩岸媒體人北京峰會」涉及統戰意涵，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日發布答記者問，就個別媒體對兩岸媒體人北京峰會舉辦事宜的報導內容嚴重失實，用心極為險惡，其目的就是要阻撓、破壞兩岸各領域正常交流合作，抹黑攻擊大陸。

朱鳳蓮指出，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益，部分台灣媒體的拙劣表演，阻擋不了兩岸交流往來的大勢，嚇唬不了致力維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展的其他台灣媒體和有識之士，兩岸媒體人的交流合作將為兩岸關係的發展作出新貢獻。

朱鳳蓮表示，新聞媒體是增進兩岸同胞相互了解的重要管道。兩岸媒體同行交流促進了兩岸媒體機構和人士相互了解、業務合作，得到兩岸各界的歡迎與肯定。

而事件起因於部分台媒近日報導，原預計5月底舉辦的「兩岸媒體人北京峰會」，涉及統戰用意，更稱因台媒出席人數、層級不足被迫縮小規模，甚至大陸全國政協主席王滬寧也因此不出席。