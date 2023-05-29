2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨推派新北市長侯友宜參選2024總統，外界更有傳言有國民黨籍的台北市副市長李四川被視為接棒人選之一。對此，李四川今（29）日就回應表示，「我要選的話，早就選了，我一生貢獻給台北市了」，引發討論。

台北市議會今日下午進行市政總質詢，而民進黨台北市議員林延鳳表示，現在外界非常多人在討論，李四川是否接下來會去選新北市長？對此，李四川則強調，「好朋友不要勸人家去選舉啦！我已經達到退休年齡了，我要選的話，早就選了」。而林延鳳更追問，所以要選新北市長的傳聞真的不存在嗎？是否絕對不會發生？李四川也直言「自己在台北市待了25年，現在要步入第26年，我一生貢獻給台北市了」。

而對於李四川未來的三年半任期，是否仍在台北市？台北市長蔣萬安也表示，「當然希望讓最優秀的人一直留在團隊內」。