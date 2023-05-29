71歲主持天王張菲外號「菲哥」，早年在秀場界活躍，後成為電視節目主持人，與弟弟費玉清一起主持《龍兄虎弟》獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，2018年他主持節目《綜藝菲常讚》停播後，張菲就鮮少出現在公眾面前；近日主持人徐乃麟巧遇張菲，兩位主持界天王的相聚讓不少網友激動。

徐乃麟今（29）日在facebook發文直呼：「今日最巧，好久不見，捕獲野生大哥大，菲哥依然風趣幽默而且精氣神十足年輕又有活力，話匣子一開聊不完」，張菲今年71歲，徐乃麟63歲，兩人經過數年已經成為阿公，他也調侃「以前聊爸爸經，現在升級聊阿公經啦！祝福菲哥一切順利順心」，照片中張菲穿著白色上衣戴白色鴨舌帽，濃密的鬍子有些發白，徐乃麟則穿著白色襯衫，兩人不約而同都選白色系衣服。

貼文曝光後，許多網友表示：「乃哥永遠都不老，還是那麼的帥氣」、「兩位同樣都是大哥大級的」、「還是這麼帥氣啊！」、「很棒的緣份」、「我也想在路上遇到乃哥，希望可以要個簽名」、「兩位最優質的主持人」、「菲哥耶，菲哥身體還很健康喔」、「改天乃哥和飛哥可以一起主持節目」。

張菲日前才被女星曾智希和陳志強夫妻偶遇，當時他也是類似打扮，穿衣風格非常簡單。張菲2018年主持節目《綜藝菲常讚》停播後，他也消失螢光幕前，先前出席好友沈文程演唱會的活動，張菲被問到有無可能復出主持節目，他表示：「我們那個時代的菜很貴，開節目沒有那麼簡單。」未明確回覆。