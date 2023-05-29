海象不佳，消防及海巡只能岸地搜尋。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭昨上午8時30分許，25歲職業軍人張男與13歲國一柳姓女學生至南方澳內埤海灘「情人灣」踏浪時，不慎遭大浪捲走，張男自行游上岸，柳女迄今下落不明；女學生的外婆今再回到意外現場，把外孫女的衣服吊掛在海邊，痛哭呼喊「趕快回來」，場面讓人鼻酸；消防及海巡今仍未尋獲，明早將持續擴大搜尋。

13歲女孩遭浪捲走今仍未尋獲 阿嬤海邊吊掛衣服痛哭「快回來啦」

擔任志願役上兵的張男與柳女透過Lemo交友軟體於23日認識，昨清晨首度相約至海灘踏浪，不慎遭長浪捲走，男子自行游上岸，女學生卻下落不明。柳女的外婆今再次回到意外現場，撒紙錢不斷哭喊「妳快回來，阿嬤再等妳，有沒有聽到」，並將柳女的衣服吊掛在岸邊，現場的人無不感到揪心。

宜蘭縣消防局今日動員10餘名救難人員及空拍機搜尋，海巡署也派遣9車20人、2艘船艇、2架空偵機及1台無人機進行搜救；因海象極差，海巡無法出船，全員只能岸地搜尋，效果非常不好，直至下午5時30分仍未尋獲，預計明日上午7時30分持續搜尋。