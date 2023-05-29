人工智慧（AI）正熱門，它對會人類生活帶來什麼影響？中央研究院跨縣市科普演講「中研講堂」即將於年6月10日（星期六）在桃園市立武陵高中舉行，二場次演講將帶大家了解AI科技的發展趨勢及其語言模型的應用，有興趣的民眾盡速報名。

中研院表示，本活動第一場次將由中研院院人文社會科學研究中心蔡宗翰研究員主講「AI科技的快速發展，如何培養文理兼具的未來人才！」。蔡宗翰以「AI界李白」聞名於人工智慧領域，長期探討人工智慧與教育學習的關係，著有《寫給中學生看的AI課》一書，鼓勵培養出具備專業素養和AI技能的「深T形人才」。

今年初爆紅的ChatGPT與人類對答如流，擁有近9歲孩童的語言能力。第二場次演講「你跟上了嗎？今天就懂ChatGPT！」將由中研院資訊科學研究所研究員古倫維主講，她將從自己學習語言的經驗出發，連結到AI語言模型的設計，解釋其背後使用的資訊抽取、摘要及問答的技術，讓你秒懂ChatGPT箇中原理。

中研院從2018年起，開始走出台北、深入各縣市舉辦科普演講，由院內研究人員親自上陣，結合時下議題新知，和民眾分享基礎科學的研究成果。本次活動也將於活動後剪輯成線上學習影片，上傳至中央研究院YouTube頻道。