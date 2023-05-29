賴清德28日稱，目前相關單位有在規畫，怎麼將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。對此，前立委郭正亮諷刺賴清德，應該把「乾淨的煤」拿出來用！這是蔡英文7年來能源政策一團亂造成的，所以大家要練習把鼻孔弄小一點！平常出門要戴口罩！

賴清德28日出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，針對學生提問，目前台灣8成以上能源都是依靠外來，如果兩岸陷入衝突或是戰爭，台海周邊海運遭到封鎖，要如何填補缺口？

對此，賴清德表示，目前台灣綠色能源尚在起步階段，去年綠能發電已經高於核能發電，但是比例真的不高，未來勢必是要持續去加強。

如果兩岸有任何情況發生的話，賴清德說，這也就是從2016年開始，我們就希望能夠建立能源自主的原因，目前大概核一、核二廠陸續除役，核三廠在2025年就要達到運轉年限，在這種狀況之下，目前相關單位有在規畫，怎麼將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。

對此，前立委郭正亮29日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，賴清德根本不知道天然氣占比有多高，事實上即使把停機的核能全部恢復，也不可能超過10％，我們光是桃園觀音那邊的天然氣站台灣發電比重就超過10％，更不要講別的地方。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，電根本就不夠用嘛！而且這是不是要在核能政策做改變？因為如果是停機之後，照理講是全部處理掉，「你這樣就是全部處於備用狀態？」核四為何那時候為何要急著把燃料棒運回美國？這個邏輯都矛盾！

郭正亮質疑，「那你這樣的意思是說核四燃料棒要再運回來？以備不時之需啊！」這樣等於就是所謂核電的除役都不是永久性的。美國跟歐洲現在核電使用壽命有的還延長到80年，遠遠超過我們現在可以用的年限，我們大概是1970年代開始到現在，也只有40年。

郭正亮進一步表示，理論上，核一核二核三如果要繼續用，邏輯上如果保養得宜，當然是有可能的，「我不知道他是不是要改變立場？或者是他已經知道台灣的電不夠？坦白說學生問得更根本性的」，就是天然氣到時候大概只有延續11到13天，那怎麼辦？占比這麼高！蔡英文的目標是2025非核家園，天然氣要占50％，因為綠電補充太慢，所以現在大量增加的不是天然氣，「我們現在大量增加的是煤炭發電！」

郭正亮批賴清德，應該把「乾淨的煤」拿出來用！因為現在絕大多數不是天然氣，天然氣要陸續進來，而且現在還在蓋天然氣儲氣槽，也要時間。現在急著蓋天然氣儲氣槽，因為儲氣槽不夠，所以天然氣占比一定不會太高，我們現在增加的，如果核電要除役，要新補進來的電，「我認為很多都會是煤炭發電，所以大家要練習把鼻孔弄小一點！平常出門要戴口罩！」

郭正亮也指出，這是蔡英文7年來能源政策一團亂造成的，王美花只好不斷找小動物出來，現在小動物都講完了，就是電會不夠用，6～8月賴清德只好每天拜拜，除非工業繼續負成長不要復甦。因為第一季工業用電少4％，所以第一季電力調配非常容易。可是到第3季，如果景氣比第一季好，他就要擔心了！這就是亂無章法，國民黨立委應該立即質詢經濟部，因為這明顯不是現在的政策。

郭正亮強調，賴清德「當然是失言，你所謂除役不是真正的永久除役，等於是隨時備用，這怎麼可能是反核的看法，不可能啦！」德國核電除役就是永遠不會再回來了，哪有人擺在旁邊備用的！怎麼可能！