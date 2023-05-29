交通部觀光局整併及優化全國自行車單一總入口網及台灣自行車旅遊網，完成「台灣騎跡－全國自行車單一總入口網（https://taiwanbike.tw/2023）」，今（29）日啟用，除了原有的全台自行車道路線查詢、規劃功能外，還新增全國及地區特色自行車道介紹、遊程推薦、旅遊資訊（包含自行車活動、攜車轉乘服務、騎乘安全等資、自行車特輯（VR體驗館、活動集錦、宣傳影音等）、騎士迴響（遊程投搞、意見回饋及速度查詢）及Q＆A等多項功能。

觀光局表示，「台灣騎跡－全國自行車單一總入口網」可協助民眾以自行車路線串聯景點功能，還「一站式」提供自行車補給站、周邊景點、旅宿、餐飲、台灣好行及氣象等資訊。

另響應6月3日世界自行車日活動，「台灣騎跡－全國自行車單一總入口網」亦同步配合宣傳「2023世界自行車日-單車遊程嘉年華」活動，邀請民眾共同參與北、中、南部場主活動及45段全台環騎活動，體驗騎乘樂趣。