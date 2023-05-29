此次展出作品中《水卒館》創作於北海岸，主要取材於海洋生物，更多是漁民在海上捕捉上岸的漁貨，在很多人眼中牠們就是個食材，而林添福認為這是大海、大自然的美好資源，不僅是大海饋贈人類的奇特美食，同時也是奇特生物。（鄧博仁攝）

此次展出作品中《水卒館》創作於北海岸，主要取材於海洋生物，更多是漁民在海上捕捉上岸的漁貨，在很多人眼中牠們就是個食材，而林添福認為這是大海、大自然的美好資源，不僅是大海饋贈人類的奇特美食，同時也是奇特生物。（鄧博仁攝）

林添福認為這是大海、大自然的美好資源，不僅是大海饋贈人類的奇特美食，同時也是奇特生物。（鄧博仁攝）

林添福用古老的攝影工藝《濕版火棉膠法》來拍攝少數民族題材的想法已經有些年頭，此作品為疫情期間用濕版攝影創作的《陶瓦》系列作品。（鄧博仁攝）

林添福用古老的攝影工藝《濕版火棉膠法》來拍攝少數民族題材的想法已經有些年頭，此作品為疫情期間用濕版攝影創作的《陶瓦》系列作品。（鄧博仁攝）

林添福用古老的攝影工藝《濕版火棉膠法》來拍攝少數民族題材的想法已經有些年頭，此作品為疫情期間用濕版攝影創作的《陶瓦》系列作品。（鄧博仁攝）

林添福於展場以手機自拍。（鄧博仁攝）

林添福示範大型相機操作過程。（鄧博仁攝）

林添福示範濕版攝影顯影過程。（鄧博仁攝）

林添福示範濕版攝影顯影過程。（鄧博仁攝）

林添福透過大型相機成像於相機毛玻璃中。（鄧博仁攝）

《回到 1851-林添福濕版攝影展》開幕式。攝影家蔣載榮於開幕時致詞。 （鄧博仁攝）

《回到1851-林添福濕版攝影展》，開幕時林添福與嘉賓合影留念。（鄧博仁攝）

林添福於《回到 1851-林添福濕版攝影展》現場，回味著過去創作的心路歷程。（鄧博仁攝）

攝影家林添福於展覽海報前留影。林添福1960 年出生於台灣新北市。曾任大地地理雜誌專任攝影，時尚雜誌《VOGUE》《ELLE》中文版特約攝影、 《People》中文版特約攝影。（鄧博仁攝）

攝影家林添福於5月29日舉辦《回到1851-林添福濕版攝影展》。展出近年鑽研的濕版攝影創作，並由攝影研究及創作者李旭彬策展。

2016年開始進入手機攝影的自媒體狀態，林添福始終拿著手機創作，他大多作品圍繞在人像及風景間，也常用新科技仿效著古典技法，如濕版攝影。直到2021年開始，回台長居於北海岸並與濕版攝影相遇之後，林添福著迷於濕版攝影，並對攝影提出了本質性的提問，「如果攝影拿掉了強大的複製性與即時串流的展演特性，他還會留下什麼？」 在等待解封的時間裡，他在不同材質的濕版底片上顯影、急制、定影，有著新的各式個樣的影像實驗。時間在遺忘的角落顯影，從鋁板的表面產生出了一朵朵的冰花。那是定影後水洗不完全的硫代硫酸鈉(Sodium Thiosulfate)產出的結晶，林添福將這主題取名為《濕版冰花》。這作品是在未定影完全的濕版奇特的景象，這也是古典技法在AI時代來臨之際所帶來給當今攝影的禮物。「曾幾何時，濕版攝影這個被遺忘近一個半世紀的傳統古典工藝，又華麗的進入攝影的復古潮流之中。」

林添福如何在古典濕版工藝的影像創作中注入當代攝影的元素，讓濕版攝影的創作理念有當代的影像觀，還要具有濕版攝影作品上的突破，這不是件容易的事。 此次展出作品中《水卒館》創作於北海岸，主要取材於海洋生物，更多是漁民在海上捕捉上岸的漁貨，在很多人眼中牠們就是個食材，而林添福認為這是大海、大自然的美好資源，不僅是大海饋贈人類的奇特美食，同時也是奇特生物。「各種超乎想象的模樣，各種千奇百怪的型體，單獨看有獨自的特點，群聚時又是一番景象，讓我有無限的可能、無限的想象空間。」林添福將這組用「濕版」古典攝影技法所拍攝的水中生物，命名為《水卒館》。

最後一個系列作品為《陶瓦》，林添福用古老的攝影工藝《濕版火棉膠法》來拍攝少數民族題材的想法已經有些年頭，本來「陶瓦」並不是林添福的首選，因為疫情，打亂了所有創作計畫，「最後還是陶瓦，也只能是陶瓦了。」林添福感概的說著。自2004年參與了陶瓦《祭龍》的紀錄，祭龍展現出來的震撼讓林添福動容，更感受到陶瓦人的熱情真誠，溫馨洋溢喜笑的容顏，內心的觸動無以復加，林添福決定長期創作陶瓦這主題，就這樣，至今已經二十年，近年每次到訪，總是帶著大型相機，已濕版創作，好好紀錄下這些少數民族的容顏。 此次展出的三個主題，分別是他長期拍攝紀錄雲南少數民族《陶瓦》的影像，與疫情期間在北海岸拍攝的《水卒館》，以及在濕版攝影的材料實驗中產生的藥劑結晶所形成《濕版冰花》。

不同的拍攝主題在濕版攝影材料的演譯下，展現出各自不同的風情。濕版攝影人像所具有的特殊氛圍，讓少數民族的影像主題《陶瓦》不僅僅只是紀實味，更體現林添福對於人像的獨特詮釋。而《水卒館》則是饒富趣味的，將海洋生物以擺拍的方式進行拍攝，並透過濕版攝影特有的靜謐氛圍，使得平面化的靜物呈現抽象空間的趣味。最特別的《濕版冰花》則是透過對於殘留藥劑結晶的實驗與控制，讓已經定影的影像隨著時間，生長出如畫的冰花。影像在影像之後繼續成長出美麗的結晶，透過時間培育成新的創作。 《回到1851-林添福濕版攝影展》，展覽期間將舉辦濕版攝影工作坊。

展期：05／29／2023 - 07／30／2023 地點：HOHOBase 好好基地 新北市瑞芳區建基二路93號。