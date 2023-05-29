今年9月底有4位大法官任期屆滿，蔡英文總統最快本周公布提名人選，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日指出，預計於6月14日至21日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，當前就等總統咨文送到立法院，屆時會再召集黨團協商，討論確切時間點。

立法院本會期將在5月31日結束，昨起連續三天召開院會審理法案，柯建銘說，週二將處理《入出國移民法》、《刑事訴訟法》部分條文修正草案，以及22項攸關保護關鍵基礎設施的相關修法，周三將集中處理國營事業預算案，因為該案需要動用表決；他指出，本會期法案達一百多個，數量是「創新高」。

柯建銘指出，待總統開完記者會之後，立法院預計於6月14日至21日召開臨時會，屆時將處理大法官人事同意權，依照程序將在公聽會前5天發布通知，接下來分別安排1天詢答、1天投票，再來22日就會進入端午節連續假期。現在就看總統咨文何時送抵立法院，屆時再由立法院長游錫堃召開黨團協商，再來商談時間點。

柯建銘表示，本會期已完成許多重要法案，下會期的重點就是明年度中央政府總預算案，未來不會再有爭議性的法案，因為已經全數處理完畢，但問題點在於，選舉要到了，能不能處理完是一個問題。

由前總統馬英九提名的最後一批大法官吳陳鐶、林俊益、黃虹霞、蔡明誠，4人任級將於今年9月30日屆滿，結束8年任期；依照慣例，總統府在大法官審薦小組討論後，會將適合接任的名單送請總統選擇，預計本周正式對外公布。