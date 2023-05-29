上個月，首款日本的私人月球登陸器「白兔號」(HAKUTO-R M1)在試圖踏上月球，在最後階段竟然失敗，墜毀在月球表面。現在檢討報告已經出來，第一：軟體程式有缺陷，第二：突然更換著陸地點，使得控制系統無法判讀。

美聯社報導，白兔號是由日本ispace 公司設計與製作，企圖成為「世界第一個民營企業登月探測器」。為達成這個目標，白兔號最初的設計，是選擇降落在比較簡單的平坦平原之上。

然而，到了去年12月發射前夕，鑑於月球平原已經太多探測成果，能夠收穫的科學知識可能比較少，於是決定降落到隕石坑。卻沒想到，隕石坑陡峭的壁面，混淆了控制系統軟體，白兔號誤以為太空船出現傾斜，結果造成推進系統的錯誤翻滾。直徑2公尺的白兔號大約從離月球表面5公里的高度摔落，猛擊月球表面。該公司首席技術官氏家亮(Ryo Ujiie)表示，白兔號的撞擊速度，大約每秒100 公尺，也就是時速360公里。

白兔號墜落的隔天，美國NASA的月球勘測軌道飛行器(Lunar Reconnaissance Orbiter)經過墜毀現場上空，拍攝了白兔號的碎片，以及撞擊出來的月球砂土。

氏加亮說：「我們在登陸嘗試之前，運算電腦沒有考慮到新著陸點的地形。」

HAKUTO-R M1 Impact Site

ispace 公司首席執行長兼創始人袴田武史(Takeshi Hakamada)表示，該公司會記取教訓，並按計劃在2024年再次登月，第三次登月計畫也將在2025年進行。

雖然白兔號失敗了，但是ispace仍然有機會挑戰「第一家民營公司探測器上月球」的紀錄。目前登月成功的團隊都是政府太空部門，比如俄羅斯國營航太 (Roscosmos)、美國航太總署(NASA)和中國大陸國家航天局(CNSA)。先前以色列的非營利組織，在2019年試圖登陸月球，但是他們也是在降落階段遇到失敗。