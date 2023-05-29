交往10年才發現「一場空」！有名職業軍人因和女友從網路聊天室認識，進而見面交往，且女方還以結婚為前提，希望他能夠每月匯款2萬元當作結婚基金，不料，每個月僅1次的見面，雙方交往近10年，他才發現女友竟是已婚人妻，並育有1子女，因此憤而提告要求返還316萬8500元，但女子卻辯稱是男方主動給錢；台中地院審理後，判處女子返還男方316萬8500元，可上訴。

據判決書紀載，羅姓男子與林姓女子於2008至2009年間，透過網路聊天室認識，並於2011年首度見面約會，由於2人互有好感便開始交往，羅男提到林女希望為結婚做打算，並要求他每月至少匯2萬元存做「結婚基金」，他便於將近10年間，存了316萬8500元。

不料，羅男竟發現林女已婚是人妻，並育有子女，林女才表示自己不願離婚，也無意願和他共組家庭，於是他在2022年6月23日寄出存證信函給林女表示撤銷贈與，並要求7日內返還受贈金額316萬8500元，然而林女已收到存證信函，卻遲遲不肯還錢，因此他才對林女提告。

對此，林女辯稱，在和羅男交往前，已經明確告訴羅男本身仍有婚姻身分，還育有1未成年子女，但羅男執意要追求，只好勉強答應對方，並且在交往期間，一再向對方表示「希望早點結束這段關係，但羅男竟用言語、肢體恐嚇，讓她驚恐不已。

林女也強調，羅男後來因為得知她家境不佳，因此單方面主動匯款，希望她能用這筆錢照顧自己與孩子，而不是結婚基金，然而，就在2020年9月間，再和羅男提出分手，對方竟然開始騷擾她與她的家人，逼她簽本票，不然揚言要昭告2人戀愛關係，為此她還向法院申請民事暫時保護令。

台中地院法官檢視林女和表姊對話紀錄，發現林女曾說「我真的是想跟他（羅男）結婚」、「那我會在跟他的結婚之前，把身分結束」，也和羅男提到「我想跟你在一起」、「因為我一直跟你講說，我要跟你一起同甘共苦，所以我沒有要求一定要有婚禮，我有這樣講」、「我原本是要簽離婚」等。

法官認為羅男主張雙方是以結婚為前提展開交往一事，堪信屬實，而林女先是否認「上述言詞」，但又改稱因遭到羅男逼迫才改口，前後反覆的說詞，且未能舉證難以讓人信服；另外，羅男與林女以結婚為提前交往，若非相信2人日後會結婚，怎會得知林女已結婚育子，且每個月僅見面1次，並持續匯款將近10年，法官不採信林女說詞，判處林女應歸還316萬8500元，可上訴。