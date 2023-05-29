台鐵宣布6月28日（星期三）起微調74列次，包括EMU3000型及900型替駛原普悠瑪號及區間（快）車，另有3班次延長行駛、5班次增停車站等。

由EMU3000型及900型替駛的班次包括：原普悠瑪號222次（樹林-瑞穗）、229次（瑞穗-樹林）及太魯閣號團體列車21次（台東-樹林）、22次（樹林-台東），改由EMU3000型自強號替駛；4030、4033、4019、4032、4035、1140、4028、4037、4050、4003次等10列次區間（快）車改由EMU900型電聯車替駛。

延長行駛的班次包括：4042次（宜蘭-花蓮）區間快車改由七堵站始發；4191次（蘇澳-鶯歌）、4240次（鶯歌-南澳）區間車延長行駛至桃園；4519次（台東-關山)、4512次（關山-台東)區間車延長行駛至池上。

增停車站的班次包括： EMU3000型自強號411次（台東-樹林）、438次（樹林-台東）增停富里站；EMU3000型自強號371次（台中-台東）、386次（台東-台中）增停新烏日站；2007次（基隆-二水）、2042次（二水-七堵）區間快車增停社頭站。

另為利轉乘及通勤、通學需要，調整2537次後龍站、2237次豐原站、1701次新竹站、2123次豐富站開車時刻。

台鐵表示本次時刻微調共計調整74列次，相關時刻自5月29日起可於台鐵官網（http://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。