透過智慧型回收設備做回收，凡達到指定條件，即可兌換7-11購物金或POEN POINT點數。（台東縣環保局提供／蕭嘉會傳真）

環保局提醒回收寶特瓶前應先去除瓶身的包裝膜及清空內部殘留的飲料、液體，保持瓶身完整，不可擠壓。（台東縣環保局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「亂丟是垃圾，回收就是資源」台東縣環保局化口號為行動，與2家統一超商門市合作，首創設置「智慧型寶特瓶、廢乾電池二合一資源回收設備」，即日起24小時回收服務，凡達到指定條件，即可兌換購物金或POEN POINT點數，6月1日至10日還有加碼送活動。

台東縣朝向永續城鄉目標努力發展，繼110年設置2台「智慧型廢乾電池回收機」後，今年與統一超商7-11合作，在台東三越店及東捷店2家門市設置「智慧型寶特瓶、廢乾電池二合一資源回收設備」，提供24小時便民回收服務。

環保局表示即日起民眾攜帶PET材質的透明無色寶特瓶或1號、2號、3號、4號及9V型的廢乾電池至門市，透過智慧型回收設備做回收，凡完成寶特瓶5個或廢乾電池5顆，即可兌換7-11購物金1元或POEN POINT點數1點。

此外，6月1日至6月10日舉辦「限定加碼回饋」活動，單次回收透明無色寶特瓶20個或單次回收廢乾電池20顆，持回收設施回收證明，即可至門市櫃台兌換CITY CAFE中杯熱(冰)拿鐵或大杯熱(冰)美式咖啡1杯，若單次回收40個則可兌換2杯，以此類推，2間7-11店家每日限量各25杯，6月5日世界環境日2間店家限量各75杯，數量有限兌換完為止。

環保局特別提醒，回收寶特瓶前應先去除瓶身的包裝膜及清空內部殘留的飲料、液體，保持瓶身完整，不可擠壓，再送入智慧型回收設施，若送入有顏色的寶特瓶、包裝膜沒有去除或是內部液體沒有清除乾淨，回收機將會自動退回，無法回收。

另外，6月3日於7-11三越店、4日於7-11東捷店，上午10點至12點環保局將各辦理一場回收兌換宣導活動，民眾於活動時間至現場使用智慧型回收設施進行寶特瓶或廢乾電池回收，不限回收量，持回收證明，即可至現場攤位兌換環保小禮品1份，一人限領一份，每場限量50份，送完為止。