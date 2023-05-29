南投縣長許淑華說，依環保署指示，今年底前以清運鳥嘴潭畔囤積垃圾為優先，壓縮到其他鄉鎮市的垃圾去化量。（楊靜茹攝）

南投縣議會定期會29日縣政總質詢，民進黨團議員聯合質詢縣內垃圾囤積議題，甚至送環保局長李易書1張「埔里清潔隊露營券」，邀李易書來去清潔隊住一晚，體驗清潔隊員惡臭中工作的痛苦。南投縣長許淑華說，依環保署指示，目前以清運鳥嘴潭畔、草屯囤積垃圾為優先，承諾明年度起讓垃圾外運透明化。

南投縣議員沈夙崢、王秋淑、蘇昱誠、陳玉鈴、吳棋楠等人關心縣內垃圾堆置問題。陳玉鈴質詢指出，2018至2021年竹山鎮公所每年獲縣府環保局補助500萬元至250萬元不等，總計獲1250萬元補助，2022年一年僅獲50萬元，竹山鎮公所垃圾處理費為何墜崖式減少？

李易書強調，竹山鎮公所過去曾協助暫置其他鄉鎮市垃圾，環保局補助每噸2千元，但他就任後認為這樣不妥，因為補助經費後，環保局還得幫忙清運，所以取消了該項補助。

「反對全縣垃圾進竹山自救會」成員聽到該段質詢痛斥，陳東睦為了賺取縣府環保局清運費，運回大量的垃圾，卻配合民進黨強力反對綠能中心的設立，根本就是愚弄鎮民，説一套、做一套，根本是表裡不一的政客。

沈夙崢要縣府處理垃圾勿一縣2治，縣府聲稱垃圾外運年運量9萬噸，據悉仍有鄉鎮市連1車都沒外運，像名間鄉今年仍一車都未外運；陳玉鈴、王秋淑也反映，竹山鎮、魚池鄉等地的垃圾也幾乎都沒能外運。沈夙崢要縣府對13鄉鎮市的垃圾能公平公正處理，盡快訂定垃圾外運標準。

許淑華重申，南投縣獲9縣市同意協助去化垃圾，累計年清運量可達9萬噸，強調鳥嘴潭年底將完工啟用，依環保署指示，目前以清運鳥嘴潭畔、草屯清潔隊囤積的垃圾為優先，所以壓縮到其他鄉鎮市的垃圾去化量，目前各鄉鎮市垃圾的外運進度分輕重緩急，以有急迫性的優先處理，希望未來2年內將全縣堆置約24萬噸的垃圾，減量至10萬噸以下。

「堆置垃圾不僅散發惡臭，也衍生汙染農業灌溉用水、環境衛生等疑慮。」蘇昱誠說，埔里鎮每天收運的垃圾暫置埔里清潔隊辦公室旁，清潔隊員和附近住戶天天聞垃圾惡臭，更有損觀光大縣顏面，送給環保局長環保局長李易書1張「埔里清潔隊露營券」，邀李易書來去清潔隊住一晚，體驗清潔隊員惡臭中工作的痛苦，要縣府跨局處解決垃圾問題。

李易書建議，鳥嘴潭將啟用，為了避免民生用水遭汙染，草屯垃圾場將搬家，草屯鎮公所已提供2、3處供評估，希望埔里鎮公所也能盡快提供可暫置垃圾的地點供評估，或是先讓埔里清潔隊辦公室轉往他處，改善清潔隊員辦公環境。