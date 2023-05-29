新竹縣府29日下午5點邀湖口反生紀念園區自救會主要成員召開溝通說明會，縣長楊文科陳述蓋生命園區是為新竹縣未來30年發展榮景，不排斥反對意見，自救會則認軍方撥用的大員山陣地不適合蓋生命園區，應由各鄉鎮市公所辦理公墓公園化，縣府應考慮撤案，楊文科則表示「沒有什麼案可以撤！」一個半小時的意見交換，都很理性。

自救會成員認為大員山陣地並非公墓用 地，區內有木麻黃巨木群原始林區，日據留下的壕溝，區外有台灣僅存的古磚窯文化，目前縣內129處公墓未做公墓公園化，最需要生命園區的是竹北市，不是湖口新豐，縣府若在台知園區內的隘口蓋玻璃維幕的大型殯儀館，並不會有太大影響。

陳見賢指當初送議會有7個生命園區地點做選擇，評估湖口軍方用地的影響最小，改變是要更好，現代化都市要遷葬讓公墓活化，像竹122線上的竹北市公墓應要遷葬，但公所未禁葬，大義里要蓋納骨塔也被民眾反對。

民政處長賴江海說，全縣各公墓都不到五分地，60％以上是私人土地，不同意再增加設施，公墓公園化要公有地，很多公墓都禁葬要求未來要歸還土地。

自救會成員認為在大員山陣地蓋怎麼大的生命園區很難維護，與新豐界線不到1公里，地點選擇不適合，縣府要花30億缺乏投資報酬率，為何不重新評估蓋社會住宅等其他使用，應該考慮撤案。楊文科表示，生命園區會從整體經濟效率、法令等好好研究，沒什麼案可以撤。

自救會成員認為目前問題是無法接受一個鄉有2個生命園區，縣府應將公墓公園化交給鄉鎮公所辦，不用把燙手山芋拿在手中，生命園區沒有急迫性，要好好再評估，希望是眾生計畫，不是眾死計畫。

賴江海指生命園區考量新竹縣整體需求，考慮到大家立場，會以情理法做很詳細的評估，縣府沒辦法命令各鄉鎮市公所去做公墓公園化，法規也不是那麼簡單，要蓋禮堂靈堂都做興辦事業計畫送縣府，大員山陣地旁就是長生天園區，若蓋社會住宅旁可能沒人要住。

陳見賢要指鄉鎮市公所為代表會管，縣府沒權利指示要做公墓公園化，對生命園區的公義性必要性迫切性，縣府一定會做總檢討。