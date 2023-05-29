警方於9小時內將犯嫌蕭男等5人查緝到案。（圖／警方提供）

警方查扣開山刀。（圖／警方提供）

新北市三重區27日13時許，1名17歲鄭姓男子遭兩人持棍棒及開山刀毆打，造成左手臂、右膝蓋有刀傷，無生命危險，警方獲報到場立即通報119將他送往新北市立聯合醫院三重院區治療。

三重分局大有派出所所長柯軍竹說明

警方表示，27日13時31分許獲報三重區中正北路有兩人持棍棒毆打1人情事，立即派遣線上警力前往查處，員警抵達現場時，僅餘傷者17歲鄭男在場，左手臂、右膝蓋有刀傷，無生命危險，立即由新北市政府消防局送往新北市立聯合醫院三重院區治療。

警方調查，案發後分局立即組成專案小組積極偵辦，快速鎖定18歲蕭嫌夥同21歲謝嫌等5人涉嫌重大，立即向新北地方檢察署聲請拘票，於9小時內將犯嫌蕭男等5人查緝到案，並起獲犯案用開山刀一支。

據了解，鄭男因曾多次向蕭嫌借錢未果，過程中發生口角糾紛，故蕭嫌請犯嫌謝男聯絡鄭男藉故要搭載渠一同前往中和找乾哥哥，後於三重區中正北路時，蕭嫌與21歲蘇嫌及31歲陳嫌等人攔車，並下車持刀傷害鄭男成傷後，搭乘原先之計程車逃逸至蘆洲區永安南路，由同案共犯26歲郭嫌接應離開，以製造斷點增加員警查緝困難。全案將蕭嫌等5人，依違反刑法妨害秩序及重傷害罪嫌，移送臺灣新北檢察署偵辦。