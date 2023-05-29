21世紀基金會今召開「數位三法不能等」記者會，民眾黨立委張其祿、國民黨立委王鴻薇出席發言力挺，張其祿說，數位時代的網路治理，單純討論議價不夠全面，應思考多元模式管理，保障數位時代的新聞、媒體生態環境發展。

21世紀基金會副執行長周韻采在會上表示，基金會參考歐美等國的數位服務法、數位市場法與新聞議價法，提出契合台灣自己的數位法規，讓數位部有權有責，做好數位平台的管制與監理。

張其祿表示，近來像是「im.B數位借貸平台詐騙」、「名人頭像網路投資詐騙」及「BNPL（Buy now pay later）先買後付」使用風險爭議，都顯示當前各種涉及數位平台管理及金流都缺乏法源，同時各主管機關又互踢皮球。

張其祿指出，針對「消費者與數位平台之間」、「媒體業者與數位平台之間」及「數位平台之間公平競爭」三大層次，都必須完善相關配套之法規及監理，才能在數位時代保障民眾及業者之間權益。教文委員會已在上周一他擔任召委時做出決議，要求數位部必須就「數位議價」部分在三個月內提出立法架構研究方向，數位部承諾於今年八月底之前提出相關報告。

政治大學王立達教授認為，數位部只管輔導不管監理，是非常荒謬的一件事，我們怎麼可以容許一個政府部會只扮白臉，不扮黑臉。公平會面對數位平台時代，也仍然沒有要提對應法案，也不確定何時要提。針對政府不推動立法，我們只好推出自己的法案版本，呼籲政府能夠盡快跟上，課予數位平台應有的責任，保障產業的公平競爭，以及創造媒體跟平台間的議價機制，不要再袖手旁觀。

前NCC委員何吉森教授表示，網路治理機制應該要強調自律與公私協力原則，不應該全然採用由上而下的方式介入管理，而是應該課予平台相關責任義務，不需要再另外設置專責機構，讓網路治理回歸到由下而上的模式，不再是政府力量來主導網路治理。

台北大學教授黃銘輝指出，先前《數位中介服務法》遭到擱置，就是因為資訊限制令的關係，但政府應該做的應該是加以改善，而非全然拋棄，因為要求平台負起相關責任，已是國際間不可逆的趨勢。他們的草案設計，在採取資訊限制令部分加上更嚴格的規範，如明確的前提要件、必須的司法認定等，而不是像之前政院版本那麼寬鬆，造成網路寒蟬效應。