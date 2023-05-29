北市大安區13米大樹倒塌 橫躺馬路阻通行 19:402023/05/29 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供） 今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供） 今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車，已無安全顧慮，後續交轄區員警及公燈處人員處理。 今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供） 今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供） 瑪娃颱風20：30發布海警 東北部、東部嚴防大雨 新北2050淨零路徑 綠建築減碳為未來重點 新北22商圈活動6月起開跑 多種主題任你玩 #13 #北市大安區 #樹倒塌 #橫躺 #馬路 也許您會感興趣 推薦閱讀 行銷春季包種茶 新北市民廣場首辦展售會 11:592023/05/29 生活 新北警取締不停讓行人 5月較去年同期增加近3000件 17:062023/05/29 社會 搶搭花火節便車 澎湖海洋音樂嘉年華6月登場 17:442023/05/29 生活 馬來西亞國際發明展、世界廚藝大賽 普台高中摘金奪銀 18:402023/05/29 寶島 新北運動中心暑期營隊開放報名 祭早鳥、團報優惠 15:582023/05/29 生活 瑪娃颱風路徑「已成定局」 氣象粉專：4地大雨躲不掉 16:562023/05/29 生活 社區關懷、青銀共餐 銘傳大學學子伴銀髮族共餐 15:172023/05/29 生活 總統主廚阿章師 台中台南担仔麵風華再現 11:362023/05/29 生活 《國際金融》淡馬錫投資FTX失利 指導團隊掃到颱風尾 13:282023/05/29 財經 路面反覆下陷 高雄苓雅區雨水箱涵重建 11:452023/05/29 生活 瑪娃暴風圈擴大！1情況「海陸警齊發」 11:392023/05/29 生活 新竹縣生命紀念園區溝通說明會 楊文科沒案可撤 19:332023/05/29 生活 「瑪娃」最快今晚發海警 這天迴轉！2地致災大雨轟4天 07:592023/05/29 生活 黑馬半程馬拉松 今年3場賽事供挑戰 18:192023/05/29 體育 結合三峽藍染與茶文化 新北客家局暑期夏令營開放報名 12:212023/05/29 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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