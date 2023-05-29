今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供）

今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供）

今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車，已無安全顧慮，後續交轄區員警及公燈處人員處理。

今29日17時25分台北市大安區辛亥路三段157巷24弄口，現場1棵路樹倒塌 （高度約13公尺、直徑約1公尺），消防局獲報到場協助圍警戒線並清除部分樹枝恢復單線通車。（圖／北市消防局提供）