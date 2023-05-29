彰銀第一季獲利在台美利差持續擴大的加乘下，延續去年好成績，合併淨收益達97.81億元，刷新同期新高紀錄，稅後純益達34.52億元，較去年同期大幅增加45.21％，每股稅後純益(EPS)為0.33元，逾放比自2020年的0.38％下降至第一季的0.18％，覆蓋率則增加至693.87％，在強化風險管控下，預計下半年仍可維持良好資產品質。

周朝崇表示，第一季存放款核心業務穩定成長，且在海外疫情漸緩，經濟活動回溫下，海外放款較去年同期成長近三成，其中又以歐美地區成長幅度最大，其次為亞洲地區，外幣存款亦呈雙位數成長，不僅豐厚銀行資產池，更有助增加投資收益。另外，在靈活的資金操作與配置下，第一季投資收益較去年同期成長285.78％，預計在台美利差仍有利於財務操作時，獲利動能應可持續。

周朝崇指出，接下來的業務重點將以「提升獲利」為首要任務，同時以「穩固體質」為經營目標，並為業務發展立下三支柱。第一、創造海外獲利為多元化收益，聚焦並提升在地實力與競爭力，積極拓展業務據點，逐步提高海外收益；第二、持續推動財富管理旗艦分行的設立、引進更多元的金融商品種類、擴增財管專才團隊，全方位提升財富管理服務品質及滿意度；第三、靈活資金運用，擇優布局產業發展正向，殖利率表現穩健的個股，持續關注股價位階，機動調整投資組合，在經營體質同步優化下，以審慎態度觀察應對，全年營運表現朝挑戰新高為目標。

彰銀同時致力提升公司治理榮獲肯定，於臺灣證券交易所2022年度第九屆公司治理評鑑中名列前5％，並連續2年於金融保險類產業中，拿下前4名佳績，更在今年年初獲列入S&P Global 2023永續年鑑，除大力輔助綠能產業外，更藉由投融資協助引導企業低碳轉型，並透過數位金融科技力落實普惠金融及友善金融，包括各項數位支付、微型貸款、雙語分行、無障礙語音提款機、無障礙網路銀行，以及導入手語視訊服務等，持續提升企業永續韌性，打造彰銀成為績效卓越的永續金融業者。