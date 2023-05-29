近期全球景氣低緩及通貨膨漲影響，致國際市場終端需求疲軟，隨疫情影響淡化，國人消費活動增加，有助內需市場回溫，惟智慧化、低碳化國際趨勢的快速發展，國內產業面臨諸多挑戰，經濟部特編列疫後特別預算，推動多項產業及中小企業升級轉型措施，針對不同業別的中小型企業提供相應體質調整協助，以加速朝向低碳化、智慧化方向發展，在景氣低迷時蓄積競爭實力，期盼未來在市場掌握商機。經濟部已辦理北中南區共3場次聯合說明會，對於東部地區產業發展仍相當重視，亦安排於東部辦理3場次說明會，今日特別於擁有農、林、漁、牧等豐富自然資源的台東地區辦理，期望在地產業可運用相關措施資源，提升產品或服務在地化特色。

工業局長連錦漳致詞表示疫情期間內需產業深受影響，但台灣外銷成績表現亮眼，經濟成果豐碩，政府除了全民普發現金6,000元外，亦將經濟成果回饋分享給所有產業。經濟部特別交代要讓台東在地產業落實升級轉型，形塑夜市市場及攤商店家的地方美學特色，進而吸引更多觀光客來訪，帶動在地經濟發展；若業者不清楚措施內容或不知如何申請，經濟部已設立單一窗口，提供一站式服務。