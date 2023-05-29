櫃買中心公布達亞5月29日的標購結果，得標股數共計3,591,000股占原預定標購股數之78.07％，最高成交價格為每股206元，最低成交價格為每股206元，加權平均成交價格為每股206元，本次未標足之1,009,000股不再繼續標購。
達亞標購78.07％ 未全部標足
櫃買中心5月29日辦理福邦證券（6480）受託標購達亞（6762）計4,600,000股，標購底價為每股206元，標購78.07％，未全部標足
櫃買中心5月29日辦理福邦證券（6480）受託標購達亞（6762）計4,600,000股，標購底價為每股206元，標購78.07％，未全部標足
櫃買中心公布達亞5月29日的標購結果，得標股數共計3,591,000股占原預定標購股數之78.07％，最高成交價格為每股206元，最低成交價格為每股206元，加權平均成交價格為每股206元，本次未標足之1,009,000股不再繼續標購。
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