櫃買中心公布達亞5月29日的標購結果，得標股數共計3,591,000股占原預定標購股數之78.07％，最高成交價格為每股206元，最低成交價格為每股206元，加權平均成交價格為每股206元，本次未標足之1,009,000股不再繼續標購。