新北市長侯友宜參選2024總統，日前在淡江大學演講時，把在地小吃阿給講成「阿幾」，傳為趣談。精神科醫師沈政男28日在臉書發文提到，油豆腐日語發音全名是阿芙拉給，中部都聽人這樣講，北部才講阿給。他還指出，政治人物吃小吃宣傳效果最好是故總統蔣經國，他是真的喜歡吃這個事情。強調吃相是沒辦法裝的，光看吃的表情就清楚。偉大的政治家，都有偉大的同理心，他們不用做民調就可以知道人民在想什麼。

沈政男表示，阿給是日文，全名是阿芙拉給，乃油豆腐的日語發音。油豆腐的台語應該是豆干糋，來台中以後才聽過阿給這樣的說法。但也有人說北部才講阿給，比如淡水阿給就是如此，「只是我在中部所聽，從小到大都是阿芙拉給！」淡水阿給其實是阿給包肉餡與冬粉，再淋上甜辣醬，基本上就是甜不辣的口味。甜不辣一類的食物，台灣人受到日本很大的影響，有非常多變形，但都是魚漿做成，因此靠海的地方很風行。

「侯友宜應該有吃過淡水阿給吧！」沈政男指出，其實他應該知道台語的阿給，只是跟商家的用字沒有連結起來，才會唸錯。侯對食物的偏好與習性如何，媒體上從來看不到，但既然要選總統，未來應該也會跟其他候選人一樣，到處表演吃小吃吧。政治人物到處吃小吃，宣傳效果最好是蔣經國，關鍵恐怕在於，他是真的喜歡吃這個事情啊。吃相是沒辦法裝的，你喜不喜歡某種食物，光看吃的表情就清楚了。

沈政男提到，不要看柯文哲好像對食物來者不拒，記得他剛當上台北市長那時，有一次到嘉義跟張花冠剝蚵，人家要他生吃剝好的蚵，他嚇得往後跳了一下，意思是細菌很多，不能吃。可以的！大家都在吃的食物就是可以吃。要相信別人也不會想要拉肚子。偉大的政治家，都有偉大的同理心，他們不用做民調就可以知道人民在想什麼、有什麼感受。「真的，不要再說你要救苦救難，你連大家平常在吃的小吃，都未必敢吃！」