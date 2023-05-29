張善政率領貴賓掀開音樂寶盒。(蔡依珍攝)

「2023桃園管樂嘉年華」將舉辦5場大型戶外管樂音樂會、3大主題管樂小舞台及市集區。(蔡依珍攝)

「2023桃園管樂嘉年華」將舉辦5場大型戶外管樂音樂會、3大主題管樂小舞台及市集區。(蔡依珍攝)

一年一度管樂盛典「2023桃園管樂嘉年華」將於6月3日至11日在平鎮新勢公園登場，桃園市長張善政說，活動規畫5場大型戶外管樂音樂會、3大主題管樂小舞台及市集區，涵蓋古典、流行、爵士等不同主題曲風，能滿足不同的音樂喜好，讓喜歡音樂的朋友們能一飽耳福，同時也希望讓有天分的音樂人藉此嶄露頭角。

桃園管樂嘉年華 周六新勢公園登場

張善政說，「2023桃園管樂嘉年華」將舉辦5場大型戶外管樂音樂會，包括：6／3（六）19：00開幕音樂會「從經典到流行-管樂的多重宇宙」，特別邀請國防部示範樂隊、日本長笛演奏家工藤重典、歌手林芯儀等帶來精采演出，為系列活動揭開序曲；6／11（日）19：00閉幕表演「管樂新勢力-台馬跨國百人管樂團」，由桃園在地10校聯合管樂團與馬來西亞培風中學管樂團聯手演出；另有3場以管樂為主體的跨界製作音樂會，包括：6／4（日）19：00「當管樂遇上國樂-龍潭愛樂ft.桃市國演奏家」、6／9（五）19：00「魔幻樂神降臨-嘉義市管樂團跨界音樂會」、6／10（六）19：00「大師狂潮-市民管樂團：歌劇選粹／林旺三部曲」。

張善政表示，除了大型音樂會，桃園管樂嘉年華還規畫「爵士微醺區」、「流行文創區」、「古典親子區」三大主題管樂曲風小舞台及市集區，小舞台將於6／3-6／4、6／9-11這5天16：00-18：30演出各種小編制的管樂音樂會，6／11（日）也將開放小舞台時段，邀請現場民眾上台秀才藝；市集區則安排餐酒美飲、音樂周邊、特色手作、教育益智玩具等各式攤位，非常豐富多元。

張善政邀請市民朋友共襄盛舉，參加桃園管樂嘉年華，期盼帶動喜好音樂的風氣，將桃園打造成為一個文化藝術的城市。

文化局長邱正生表示，「桃園管樂嘉年華」今年邁入第19屆，邀請國際知名管樂表演團隊來台演出交流，並特別邀請到日本重量級長笛大師工藤重典，也是首位朗帕爾長笛大賽首獎得主，將於開幕音樂會演繹精選古典樂曲，帶來世界級的演出。「2023桃園管樂嘉年華」活動詳情請上「桃演本舖」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/WXZVbe）查詢。