【LIVE直播】瑪娃颱風發布海警 氣象局記者說明會｜2023.05.29

目前位於鵝鑾鼻東南東方海面的中颱瑪娃正向西北前進，將明顯影響台灣天氣，預計周三、周四（31日、6月1日）是瑪娃距離台灣最近的時候，氣象局今日20時30分發布海上颱風警報，瑪娃中心位在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及臺灣東南部海面構成威脅。

氣象局表示，瑪娃20時的中心位置在北緯19.7度、東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度向西北轉北北西進行，中心氣壓為945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒54公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，今(29)日晚至明(30)日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、南部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

今(29)日晚至明(30)日蘭嶼將有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至臺南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。

另外受颱風外圍環流沉降影響，明(30)日白天臺中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫出現的機率。