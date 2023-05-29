清純系女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐後，多次被外界形容是「豪門生子工具」，還屢次傳出與女強人婆婆向太關係不和睦，婚姻不幸福等謠言；最近有網友巧遇郭碧婷與向太一起逛商場，透露兩人談笑風生宛如母女，絲毫不像有婆媳問題。

郭碧婷與向佐婚姻相當受關注，一舉一動都被外界放大檢視，雖然她替向家生下一對兒女，但婆婆向太霸氣強勢的形象，及兩人在公開場合互動都頗尷尬，婆媳間關係不和睦的謠言不脛而走；日前有杭州的民眾在網上曬出，巧遇郭碧婷與向太婆媳倆帶著孩子們逛街的照片，更爆料兩人私下相處狀況。

畫面中郭碧婷穿著很低調，休閒襯衫和寬鬆褲子，揹著大容量的媽媽包，和普通人打扮沒太大區別，不像一些嫁入豪門的女星追求名牌奢侈品；該網友也透露，郭碧婷和向太逛街時，講沒幾句話就傳來笑聲，私下相處很融洽，與外界所說的婆媳關係緊張完全不同。

而最近上海國際電影節的「首映盛典」中，由郭碧婷和向佐夫妻主演的功夫電影《門前寶地》，也要在此次電影節上放映；據悉，《門前寶地》在去年3月殺青，許多粉絲一直期待郭碧婷重返大銀幕，沒想到還是與先生向佐攜手合作。