日本首相岸田文雄32歲長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官，屢次引發爭議。日本政府今天表示，他將於6月1日辭去秘書官職務。

日本媒體報導，岸田翔太郎傳出在首相寓所和親戚聚會時，模仿組閣拍攝紀念照等種種脫軌行為，讓岸田文雄本人也認為「是欠缺合適的舉動，為此感到深刻遺憾」。

岸田晚間在記者採訪時表示：「為了劃清（公事與私事）分界而決定替換（秘書官）。」岸田表示，他個人對於任命秘書官身負責任。他會聽取國民的意見，對刻不容緩的議題提出解答，努力履行他的職務。

岸田翔太郎去年底邀請親友在首相寓所舉辦「忘年會」（年底聚餐、尾牙），此事日前被週刊雜誌爆料後，朝野政黨紛紛提出批判。

除了忘年會風波，岸田文雄今年1月出訪歐美時，岸田翔太郎也隨行，但回國後被週刊爆料搭乘公務車外出購物。岸田之後在國會備詢時說，大兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品。

日本政府表示，岸田翔太郎辭職後，他的職務將由山本高義接替。

岸田翔太郎畢業於日本慶應大學法學部，2014年時進入日本三井物產工作，2020年起擔任岸田文雄眾議員辦公室的公設秘書。