桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於6月陸續辦理6場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

6場次徵才活動總計邀請200家廠商共同參與，共計釋出超過8200個職缺，本月亮點徵才有暑期工讀亮點場及與觀光旅遊局合辦觀光旅宿／青銀亮點場。

包含和逸飯店、福容大飯店、南方莊園、古華飯店、海底撈火鍋、鬍鬚張、貳樓餐飲、摩斯漢堡、爭鮮、日月光半導體、臺灣永光化學、鋒輕合金、日立永大電梯、聲寶、大同、大潤發、家樂福、巨匠電腦等知名企業參與，現場更釋出櫃檯接待員、房務員、中／西餐廚師、廚師助理、餐廳領班、餐飲服務員、美容師、兼職計時人員、各類工程師、各類技術員、保全員、儲備幹部、飯店工務人員等多元職缺。

另外，為鼓勵市民就業，若為設籍本市未滿30歲高中(職)之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

6場次徵才活動資訊如下：

1. 6月2日，金龍市民活動中心(楊梅區中興路236-1號)，13：30-15：30，18家廠商，500個職缺。

2. 6月8日暑期工讀亮點場，南崁市民活動中心(蘆竹區南崁路152號2樓)，13：30-15：30，25家廠商，1200個職缺。

3. 6月13日退除役官兵職業訓練中心(桃園區成功路三段78號)，09：00-13：00，60家廠商，2500個職缺。

4. 6月14日觀光旅宿／青銀亮點場，中壢就業中心(中壢區新興路182號)，09：00-13：00，31家廠商，800個職缺。

5. 6月16日陽明公園市民活動中心(桃園區介壽路199號1樓)，13：00-15：30，30家廠商，1200個職缺。

6. 6月17日觀光旅宿／青銀亮點場，桃園藝文廣場(桃園區中正路1188號同德六街側)，10：00-14：00，36家廠商，2000個職缺。

為協助求職民眾順利就業，本府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，若年滿50歲，符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，即符合「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」方案資格，經本市就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，持續就業、貢獻所長。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw 查詢。