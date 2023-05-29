《陶瓦彝族》（林添福提供）

《水卒館》（林添福提供）

《水卒館》（林添福提供）

《濕版冰花》（林添福提供）

《濕版冰花》（林添福提供）

攝影家林添福（蔡文祥提供）

現代人只要舉起一兩百公克重的手機，就可輕易完成拍照，但攝影家林添福卻選擇172年前的古典攝影工藝，透過物流運送重達近500公斤攝影及暗房器材，從中國大陸廣西北海翻山越嶺到雲南彌勒市陶瓦村，完成他的《⽔卒館》、《陶瓦彝族》、《濕版冰花》等濕版攝影系列創作，作品今起在瑞芳濱海的好好基地展出。

從事攝影創作已40餘年的林添福，在兩岸都有廣大知名度，1980年代末常年旅居中國大陸發展，創作《獨龍族的冬天》、《涼山彝族》、《半個世紀的愛》等膾炙人口的作品；然而以紀實攝影起家的他，雖然創作頗豐，獲獎無數，數年前卻突然感到困惑，面對紀實攝影的衰落，亟思轉型，於是與攝影圈好友何經泰一起學習濕版攝影，意圖從古典工藝中找尋再出發的動能。

這次展出的《陶瓦彝族》系列，是林添福長期記錄的雲南少數民族影像，許多人物還是他「多年拍攝中看著長大的孩子」；《水卒館》是他在疫情期間無法外出拍照下，在北海完成的靜物作品；他在拍攝實驗過程意外發現濕版材料藥劑結晶特性，因此形成《濕版冰花》系列；創作過程的不同外在因素，卻成就一個充滿視覺驚奇的展出內容。

林添福表示，濕版攝影具有不可預測性，個別照⽚都是獨一無二的，同一場景能夠得到什麼效果，每張都無法預料，影調極具魅力，但拍攝過程非常複雜，首先必須現場用火綿膠（Collodion）、硝酸銀等為原料，塗佈在黑鋁板製成碘化銀感光層，趁乳劑未乾掉前曝光，感度大約只有1度，曝光時間非常久，在大太陽下，以5.6或6.8光圈拍攝，也需2秒曝光時間，在陰天下更達5至6秒，曝光完必須現場立即顯影、水洗，照片前後歷時約一個小時才能完成，拍攝人物肖像時，甚至要準備支架讓人物固定，影像才不會模糊；許多傳世清代朝廷皇族官員的照片，可能也都運用類似方式才能拍得清晰照片。

濕版攝影通常採大畫幅相機為拍攝工具，其復古又特殊質感，廣受當代全球各地攝影師或收藏家歡迎，在中國大陸已然成為極具潛力的創作和典藏市場，有完善的器材買賣與教學系統；英國攝影家愛德華茲、約翰．湯普生等人1870年代前後，曾到台灣與中國大陸等地拍下許多珍貴照片，這些作品如今洛陽紙貴，不論展覽、古書或再版照片都引發熱潮，成為研究學者、藏家或博物館標的。

1851年，英國藝術家佛雷德列克．史考特．阿徹（Frederick Scott Archer）在《化學家》期刊發表濕版攝影術配方，他當年放棄可以致富的專利權，讓此一工具得以成為人類記錄歷史的重要工具，這次由藝術家李旭彬策展的林添福《回到1851》濕版攝影展，正象徵對阿徹貢獻的回應與致敬。