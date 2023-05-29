輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，也跟台大宣布合作成立AI University。經濟部對此表示，從2021年開始，輝達就提出243億在台灣推動「人工智慧創新研發中心計畫」，技術處給予補助67億，約28％，其餘為該公司自行負擔。希望藉由此計畫，培育相關人才，並建置一個運算平台，開放算力供民間、學研單位運用，提升台灣AI研發能力。

NVIDIA主要是透過經濟部「領航企業研發深耕計畫」申請，經濟部技術處長邱求慧表示，台灣雖然在AI發展上很有潛力，但很缺乏AI算力，這個計畫重點就是建置一個運算平台，在一定條件供外界使用，這會對我們AI研發幫助很大。

NVIDIA在大A＋的計畫內容中，首要就是在台灣成立AI研發中心，要新聘1000人研發團隊，投入Omniverse平台(可藉由擴充3D設計軟體和多個GPU，支援多方協作)的前瞻技術研發。然後，運用先進GPU技術，與台灣廠商共同進行AI應用的開發，提供各個產業解決方案以幫助台灣廠商走向國際市場。

第三是正在建置運算平台，供台灣AI研發中心使用，並開放部分算力予國內的學研機構、合作夥伴、或新創業者等在研發上使用。

最後是台灣AI研發中心會與國內頂尖大學合作，加速台灣的研究能量以培育在地的AI人才，目前與頂尖大學正在洽談AI University的合作，台大日前宣布的計畫就是其中一個。

整個計畫經費是243億，經濟部技術處給予67億補助，僅2成8，其餘由NVIDIA一力承擔，要在2026年看到成果。