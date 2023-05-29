機車駕訓班學科上課。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府今年與交通部公路總局合作推出「機車駕訓疊加補助計畫」，參加機車駕訓班並成功考取駕照民眾最高可獲訓練費補助2600元，推出後廣受民眾支持，為嘉惠更多市民朋友，市府宣布延長申請期限至今年6月30日，呼籲準備考領機車駕照的民眾儘速報名。

桃園機車駕訓加碼補助延長至6月底。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

有鑑於駕訓班訓練計畫有助於強化民眾防衛性駕駛道路安全觀念，市府今年限時提供1500個加碼補助機車駕訓計畫補助名額，凡經過機車駕訓班訓練考取駕照者每名將獲得1300元訓練補助費，得與交通部1300元補助疊加使用，最高補助2600元，原補助期限於今年5月31日截止，為嘉惠更多學員，將延長受理報名期限至今年6月30日止(或1500個補助名額用罄)，請市民朋友儘速報名。

交通局表示，機車駕駛班課程設計包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾預先了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念，並經統計透過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險56％，降低肇事風險35％，顯示參加機車駕訓確實是能讓自己遠離道路風險的有效方式。

交通局張新福局長也提醒，延長受理報名期限至今年6月30日止，但仍須於今年7月31日前取得駕照，並依向監理單位提出申請順序核撥補助費用，直到1500個補助名額用罄為止，呼籲市民朋友儘速報名，現在桃園市辦理機車駕訓班計有10家，想學習安全駕駛您不要猶豫，一起來參加這個能保護自己及用路人的一課。

一、長榮駕訓班 330-桃園市桃園區經國路390號 03-3578330

二、國泰駕訓班 330-桃園市桃園區國際路2段70號 03-3601155

三、大展駕訓班 330-桃園市桃園區龍泉五街120號 03-3699992

四、中正駕訓班 338-桃園市蘆竹區中正北路1588 03-2223328

五、大觀駕訓班 328桃園市觀音區大觀路四段435 03-4734597

六、太子駕訓班 320-桃園市中壢區後寮二路339號 03-4361488

七、中央駕駛班 320桃園市中壢區中大路216號 03-2806699

八、鴻興駕駛班 320桃園市中壢區龍興路412號 03-4573031

九、龍興駕駛班 325桃園市龍潭區中興路466巷38號

十、中原駕駛班 320桃園市中壢區新中北路900號