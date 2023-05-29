金胞會前會長陳慶元受訪。（于家麒攝）

一年一度的金門宗教盛事「迎城隍」將於5月30日盛大登場，浯島城隍廟管理委員會為擴大活動參與對象，並鼓勵旅外鄉親返鄉共襄盛會，特邀請福建省金門同胞聯誼會鄉親一行26人，於今(29)日上午經專案獲准由小三通搭船返鄉參與活動。這也是小三通復航後入境的首團「陸客」，睽違3年後再次踏上金門「故鄉」的金胞聯團員下船後欣喜大讚：回家真好！

福建省金胞聯團員一行26人，由前會長陳慶元領隊，今日上午搭乘新武夷客輪於10點左右抵達金門水頭碼頭，受到立委陳玉珍、縣議會議長洪允典、副縣長李文良、金門縣陳氏宗親會理事長陳進源等人率隊熱烈迎接，議會還特別製作「歡迎回家」大紅布條在碼頭迎賓，並逐一獻上迎賓花環，一時間現場充滿溫馨感人氛圍，受疫情影響已經3年多未曾「返鄉」的金胞聯團員激動的說：「踏上家鄉土地回家的感覺真好！」。

議長洪允典表示，由於本案是兩岸自新冠肺炎疫情爆發3年多以來，首次透過專案獲准「返鄉」的「大陸」團體，再次印證血脈相連的親情是不會因現實阻隔而割捨的，這趟返鄉計畫可說深具特殊的價值與意義。

縣議會指出，目前金門旅居福建省的陸籍鄉親約有9980餘人，此次疫情解封後首次四月十二迎城隍繞境活動，雖有很多鄉親想返鄉參與，卻受限疫情防控入境管制無法順利如願，此行所幸在各單位的通力協助下，省金胞聯鄉親始專案獲准返鄉參與城隍慶典活動。

金胞會前會長陳慶元則表示，這次組團共有26位金門第二代、第三代回來，見到許多老朋友、老鄉親都來迎接，大家重回故鄉都覺得很開心；這次主要回來參加迎城隍、祈求城隍爺保佑。

陳慶元也說，這次是專案申請團體，行程三天兩夜，必須團體行動，他很期待以後恢復自由行，可以走比較多地方。目前從大陸要過來金門，還是要整團提出申請，經過核准才可以放行，比較麻煩，他希望小三通趕快完全開放，恢復到往日榮景，畢竟自由行真的很方便。

浯島邑主城隍爺是金門人崇敬的守護神祉，300多年來庇祐著金門風調雨順，國家太平，人民安樂。在每年在遷治週年紀念日都會舉辦盛大的祭祀慶典，演化至今已成為金門島最重要的觀光和宗教活動。金門縣政府與民間組織對活動皆是全力動員，並也投注大量預算與人力共同參與這場宗教與觀光交融的文化盛會，旅居外地的金門鄉親也會專程返鄉參與，萬人空巷。