今民進黨宜蘭縣黨團怒批，性別平權卻遭語言歧視，連國民黨徵召的立委參選人，亦是女性議員的黃琤婷至今未表意見，深感遺憾。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣消防局去年發生性騷案，遭國民黨議員黃浴沂嘲諷被害人房間為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？引起各界撻伐；今民進黨宜蘭縣黨團怒批，性別平權卻遭語言歧視，連國民黨徵召的立委參選人，亦是女性議員的黃琤婷至今未表意見，深感遺憾。黃琤婷回應，願為女性爭取平等工作權，盼勿政治操作二次傷害。

民進黨籍縣議員林麗、謝家倫、林佩螢、林詩穎及謝正信，今召開「性別平權不能等、勿演戲給公道」記者會，指出黃琤婷在議會中從未對消防局處理性騷案方式提出質疑，甚至對自己黨籍黃議員的平權觀念薄弱言行，更是無任何譴責，呼籲無論是議會本身、縣府等機關都應落實「性別平等」，同時嚴厲譴責「職場霸凌及歧視」。

對此，黃琤婷說，針對女性消防員在職場所受的遭遇，感到不捨與遺憾，將要求消防局妥善處理職場性平環境，若被害人提出行政救濟，全力協助恢復其工作權。尊重女性與反對歧視是每個人要有的態度，未來若有機會進立法院一定會加強完善兩性平權的相關法規，希望從教育做起，學習內化兩性平等尊重，這是所有人必須要努力的。

另有關黃浴沂的發言，他已對此事件發表道歉聲明，也陳述了當天的緣由，黨部對此也會有所懲處，黃琤婷盼此事重新聚焦在保障女消防員的工作權以及改善職場性平環境，而非政治攻防或操作的議題。