台中海線國際品牌震大金鬱金香酒店祭出24小時1泊6食Staycation住房優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中海線國際品牌震大金鬱金香酒店祭出24小時1泊6食Staycation住房優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中海線國際品牌震大金鬱金香酒店祭出24小時1泊6食Staycation住房優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店房客可就近探訪高美溼地之美。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

暑假即將到來，為搶攻後疫時代報復性旅遊商機，台中海線國際品牌台中震大金鬱金香酒店祭出Staycation住房優惠，即日起至6月29日（周日至周四）平日，每人只要2500元即可入住飯店24小時1泊6食優惠，睡飽吃飽讓身心徹底放鬆，盡情享受全包式假期。

台中震大金鬱金香酒店指出，24小時1泊6食Staycation住房優惠，每房原價2萬元直接5折優惠僅需9999元，每人僅需2500元，旅客只要在下午1~3點間入住，可完整享受入住24小時至翌日午餐後退房。

1泊6食包含下午茶(14：30~17：00)、晚餐(17：30~20：30)、宵夜(21：00~23：00)、追劇零嘴(24：00~01：00)，一夜好眠睡飽再享翌日自助式Buffet早餐(06：00~11：00)、早午餐(11：30~14：00)；此外，還有飯店多項免費景點接駁服務及設施使用。

台中震大金鬱金香酒店表示，每周三至周日晚間更提供現場Live Band樂團演出，房客可以邊欣賞音樂之祭，享用飯店招牌晚餐分享餐與宵夜組，菜色包括以台中最夯東泉辣椒醬做基底的必點下酒菜「震大東泉炸雞」及主廚推薦超狂不惜成本，擺上滿滿20顆雲林大蛤蜊與義大利麵拌炒的痛風料理「心痛白酒蛤蠣麵」等人氣菜色。

台中震大金鬱金香酒店指出，歡迎旅客利用平日出遊來趟1泊6食海線豪華體驗，避開假日人潮細品旅遊樂趣，也可多加利用免費的飯店接駁服務前往鄰近三井OUTLET及高美溼地夕陽美景。

此外，飯店亦緊鄰梧棲老街，房客可隨性輕鬆漫步老街，品嘗購買百年老店林異香齋梧棲名產鹹蛋糕、榕樹下豆花及走訪魚村知名歷史朝元宮等廟宇；開車的民眾更能驅車探訪梧棲漁港、清水與大甲等海線鄉鎮，體驗台中海線獨有的環狀鄉鎮之旅，充份享受24小時的海線魅力。（相關優惠以酒店官網為準）