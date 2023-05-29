巴西44歲男演員馬查多（Jefferson Machado）今年2月份時被家人通報失蹤，經過數月以來的搜索，警方在里約熱內盧的一處建築物底下，發現他的遺體，據外媒報導，他被發現時，頸部明顯有鐵絲纏繞，而雙臂被綁在腦後，警方目前也經循線鎖定一名嫌疑男子，不過詳情仍待深入調查。

綜合《紐約郵報》、《People》等外媒以及當地媒體報導，馬查多在今年的2月9日被母親通報失蹤，而兩人最後通話日則是1月29日，而後雖然馬查多仍有透過訊息與家裡聯絡，不過卻因多處拼寫錯誤以及不同於馬查多的用字習慣，而引起家人的疑心，並且事後其家人更發現馬查多雲端帳戶中的帳密以及定位追蹤功能都被刪改停用。

Actor Jefferson Machado found dead inside trunk buried at Rio de Janeiro home https://t.co/1kohdZEhov pic.twitter.com/nexhpKnE6M — New York Post (@nypost) May 26, 2023

經過數月搜索後，警方在熱內盧的一處民宅地底的深處，發現裝有馬查多遺體的木箱。據死者家屬的律師發出的聲明，稱他被發現時，脖子上有鐵絲纏繞，且產生一條被繩狀物緊勒的痕跡，因而不排除死因是勒斃，「鑒於傑夫所面臨的苦難，這種情況使我們深感悲痛和憤慨。」而警方傳喚女屋主後，目前循線已鎖定一名一個月前出現在藏屍地點的男子，並且不排除該男子與馬查多屬於認識的關係，不過詳細案情還有待警方調查釐清。

此外，馬查多的家屬除了日前在他的社群上公開他不幸離世的消息外，近期也在社群上曬出他告別式的相關內容，並寫下：「再見。」等字句與馬查多道別。而貼文PO出後，也讓不少懷念他的粉絲在底下留言悼念。