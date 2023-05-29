「傑尼斯事務所」是日本知名經紀公司，由強尼喜多川創立，培養了SMAP、V6等男偶像團體，近期卻爆出強尼喜多川在世時長期性侵旗下藝人，前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」也跳出來證實傳聞，並控訴遭強尼喜多川多次侵犯；對此名導北野武也說「把藝人當作奴隸」。

日本名導北野武作品有《菊次郎之夏》、《淨琉璃》、《極惡非道》等等，近日他帶著新電影《首》前往坎城影展，他接受歐美媒體《好萊塢報導》訪問，首先表示「討論演藝界性侵及LGBTQ等問題的風氣，終於吹到日本了」，且毫不避諱直言這種事一直在行業之中發生，「戰後日本出現的大型事務所不單沒有公平合約，更把藝人當成奴隸對待，這問題到現在仍未解決」，他認為藝人的收入遭到剝削，長久沒有改善才讓舊有制度的問題浮出水面。

英國媒體《BBC》報導強尼喜多川的「性醜聞」事件後引起軒然大波，前傑尼斯練習生岡本Kauan近期召開記者會自曝遭前傑尼斯社長強尼喜多川侵犯，傑尼斯代表董事藤島茱莉景子事後發布道歉影片：「我是傑尼斯事務所的社長藤島茱莉，我打從心底向各位致歉。」透露之後會以書面形式回應外界，影片中她4次鞠躬致歉，也提到遲發聲明的原因：「我認為應該先確認事實並負責任地做出回應，由於這是相當敏感的問題。」

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