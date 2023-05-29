賴清德28日在台大與學生座談時講到能源應急時稱，相關單位有在規畫，怎麼將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。國民黨前立委蔡正元今(29日)發文直批，民進黨前主席林義雄2014絕食反核，自己堅定擁核卻被反核群眾霸凌，當時賴清德也激烈反核，如今卻突然大翻轉，其實就是主張重啟核電廠。但錯誤政策早已讓台灣浪費龐大資源，反核者包括蔡英文、賴清德、林義雄等人，應向台灣道歉！

「向台灣道歉！」蔡正元提到，2014年民進黨前主席林義雄裝神弄鬼，要死要活假裝絕食，趁著太陽花之亂，以反核之名逼迫馬英九關閉核四電廠。當時風聲鶴唳，民進黨徒眾煽動群眾包圍立法院，國民黨立委也紛紛禁聲走避，只有蔡正元一人堅定擁核，力主沒有核電，台灣就缺電。

蔡正元指出，結果這些反核徒眾群起攻擊蔡正元，並站上蔡正元坐車頂上及車蓋，媒體不分藍綠圍攻指蔡正元開車撞人，國民黨一些軟弱政客也批評蔡正元，應該視時務爲俊傑不該挑釁反核群眾。幸好當時檢察官明察秋毫，調閱沿途錄影監視器證實，完全是反核群眾攻擊蔡正元，不是蔡正元開車撞人。反核網軍還大肆霸凌蔡正元，蔡正元始終不爲所動。現在林義雄的徒子徒孫賴清德，當時也激烈反核。

「昨天賴清德突然大翻轉說，應該讓核電廠維持緊急供電效能？」蔡正元直呼，「哇！真是驚天動地的擁核宣言！出自賴清德之口！」但核電廠不是瓦斯爐，核電廠容易關卻不容易開，要維持緊急供電效能，就要維持24小時基本供電效能，否則無法緊急增加供電。

蔡正元強調，賴清德的說法，就是重啟核電廠。侯友宜過去也維持反核形象，現在也跟著轉向說，核能是一種選項。這個轉向直接把台灣醜陋的反核風潮丟入垃圾桶，但也讓台灣浪費龐大資源：封閉核四電廠，廢棄核一、核二廠，除疫核三廠，蓋一堆風電、光電、民間電廠，養出一批民進黨的光電蟑螂，不知道讓台灣損失多少兆元了。「反核人士包括蔡英文、賴清德、林義雄等人，應該乖乖出來，向台灣道歉！」