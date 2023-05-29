許多人都希望可以透過頂尖大學邁向高薪人生。一位陽明交通大學畢業的男子近日抱怨，「為什麼要在中華電信裡被糟蹋？」感嘆他坐擁數理邏輯PR99，薪水卻很少，根本是浪費他的青春與智商。不過貼文曝光後卻反被網友罵翻，認為他自己願意到中華電信就職，就得自己接受這些就業條件。

原PO在Dcard發文表示，中華電信薪水低，要員工寫程式，又不給升遷機會，他的數理邏輯高達PR99，進入公司後卻覺得像是被糟蹋，另一方面公司最近開始招募私立科大的新鮮人，「這麼少的薪水，浪費我的青春，浪費我的智商，想到時常常默默哭泣，種什麼樣的種子，沒有開什麼樣的花」。

對此，許多人紛紛回應，「笑死，不爽就離職啊，又沒人逼你」、「嫌棄成這樣，怎麼還不快離職，既然覺得薪水這麼少，表示外面薪水更多，你哭泣？抗壓有這麼低喔？所以打算離職了沒？」、「不是自廢武功養老嗎，養老很爽啊」、「這些偏公家的，不都是進去前已經先知道行情，怎麼還有人進去後整天哭爸哭媽？現在交大已經爛到連報考簡章都不看了嗎？」

另外也有不少內行人說明，「中華電就是拼個180（萬元年薪），之後就拼副業。只能說中華CP值不低的，別只看薪資，工時也列入一起看」、「所以我進去後又離開了，離開時超過一半的同事都勸我再想想，但真的很慶幸待1年就跑了。待越久越浪費時間」。