陳凱倫調養得宜，氣色相當不錯。（林淑娟攝）

陳凱倫戴著兒子陳銳的品牌墨鏡，現身受訪。（林淑娟攝）

陳凱倫有老婆黃莉屏悉心照料。（林淑娟攝）

陳凱倫病後在老婆黃莉屏及好友威欣利董事長陳怡利陪同下見媒體。（林淑娟攝）

曾3度獲廣播金鐘獎肯定的資深藝人陳凱倫，去年11月中旬發現罹患扁桃腺癌並擴散到淋巴，經過手術與口服化療治療，復原良好接近康復，他29日在經紀人老婆黃莉屏陪同下首度現身受訪，他大方給記者看右脖約12公分的手術疤痕，宣告6月即將復工，本周六（3日）會出席優質生命協會在桃園舉辦的「愛傳承」公益活動，之後打算一個月最多只接1、2場活動主持！

陳凱倫生病前非常熱衷工作，病後學習放慢腳步，他說其實這段間還是有很多工作邀約，原本自己這時也應該在新加坡主持一個活動，但醫生評估他還不能搭飛機，所以都婉拒，曾經把事業擺第一的他，現在深深體會「沒有健康就輸了全世界」，不再那麼強求，因為前幾天光是去錄音3小時，就累到回家躺了3天，步履蹣跚的虛弱樣，連兒子陳鋭都憂心地提醒他怎麼像回到剛開完刀時的狀態。他坦言：「我不是已康復，只是恢復比較好，比預期好很多」。

老婆黃莉屏把陳凱倫生病、休養半年當成上帝的恩典，認為這讓他有機會停下來好好反省，知道身體不能這樣糟蹋，「他經歷前面痛苦的治療階段，感受到沒有我活不下，但也只有兩個月而已！」她說陳凱倫以前重心都在工作上，難免忽略與家人相處，現在比較會關心兒子、太太和媽媽，甚至連照顧媽媽的看護也關心，都會幫忙買便當，「他開始眼光不再定睛在自己，關注力放在周邊的人，這是很難改變的境界」，她非常感謝上帝，認為一個人雖經歷痛苦，但也勢必有好的地方，有災難就必有恩典，而且他運氣很好，很多人一起扶持走過來。

陳凱倫說生病後不管是就醫、調養都是老婆親力親為打理，老婆是他的恩人，「我終於體會到什麼叫老來伴，畢竟小孩會長大」。停工、學習放慢生活腳步的他，還史無前例「追劇」，追的劇大都充滿正能量，從中獲得啟發，找到努力活下去的動力與意義。連追劇都會寫心得的他，計畫將來把這段時間的心路歷程、紀錄集結成書，幫助其他生病同樣無助的人。

他坦言生病後領受很深，一開始也還是會發脾氣，但現在對很多事都不再動氣，修養有進步，透露有次在藥局為一個被客人咆哮為難的女藥劑師解圍、當和事佬，「我突然覺得看到自己的影子，我曾經也是像那客人一樣得理就不饒你，所以我後來安慰那藥劑師『他生病了，所以才會碰到一個點就一觸即發』」。以前他遇到一些事會直接發飆、打抱不平，現在的他更懂得將心比心。

現在的他，生活健康規律，每天早上5點起床慢跑半小時，再去公園打兩套太極拳，然後去做手部復健，每晚10點半就睡。不過老婆不斷提醒他運動不要過量，就怕他把以前對工作拼命又套在運動上，體力可能負荷不了。

雖身為資深廣播主持人並曾獲多座金鐘獎肯定，陳凱倫說，「廣播我是不想再碰了」，不過生病前他正準備跟Litv合作一個訪談銀髮族成功人士的談話型節目，才剛開始進行就生病了，目前節目還在後製中。