土耳其總統大選決選由已經執政20年的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擊敗反對黨領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），連任土耳其第13任總統。里拉兌美元因此應聲受挫，摩根士丹利警告，若艾爾段維持低利率政策，里拉可能將暴跌約29%。

美媒報導，包含Hande Kucuk及Alina Slyusarchuk等摩根士丹利分析師周日（28日）發布報告，如果政策方向沒有任何改變，里拉兌美元將較先前預期的，更快降至26的水準，並在年底前觸及28。上周五（26日）里拉兌美元收在19.97，接近選前的歷史低點。

艾爾段認為維持低利率能夠帶來低通膨，但此舉卻讓市場面臨臨時監管及干預的不可預測組合。從2013年以來，外資大規模流出土耳其，持有的股票和債券減少約85%，將近1300億美元。

報告指出，如果不改變宏觀政策框架，優先考慮通貨緊縮並採取有利市場的政策，土耳其高外部融資需求可能會繼續存在宏觀風險，增加對商品價格及聯準會等全球衝擊的敏感性，以及地區合作夥伴的外匯流入敏感性。