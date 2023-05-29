新北市副市長朱惕之今（29日）率隊查核位於大漢溪旁「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」防汛整備情形。（工務局提供）

新北市副市長朱惕之今（29日）率隊查核位於大漢溪旁「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」防汛整備情形。（工務局提供）

瑪娃颱風逐漸逼近，新北市副市長朱惕之今（29日）率隊查核位於大漢溪旁「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」防汛整備情形。朱惕之指示，各工程單位應以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度面對，加強防颱戒備以保障市民生命財產安全。

由新北市捷運局辦理的「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」，位於新北市重要河川大漢溪旁，市府除了重視工程施工進度及品質外，也對颱風來襲前工地之防汛工作特別要求加強，新北市長侯友宜指示朱惕之在颱風來襲前率市府施工查核小組積極查核各工地防汛整備情形，預為因應可能來襲的颱風。

朱惕之在聽取捷運局簡報後，隨即帶領施工查核小組前往工地實地查核工程施作情形並檢視施工團隊之防汛作為，藉此瞭解是否落實防災減災。朱期許該工程完成後能夠帶給市民便利的交通，紓解樹林區溪城路與中華路壅塞狀況，也指示颱風來襲前各工地應針對臨時導水、安全圍籬固定及防溢座等部分加強檢視，務必就防汛事宜做好萬全準備不容閃失，並強調「減災、防災重於救災」，呼籲各單位攜手合作，將天然災害造成的損害降至最低。

朱惕之指出，侯友宜市長非常重視公共工程施工進度及品質，特別指示各公共工程應加強防汛整備，並由工務局採購處統籌幕僚作業，會同水利局、消防局等機關共同組成防汛抽查小組，針對高風險的在建工程進行抽查，檢視其工區是否已依防颱防汛應變計畫加強防颱防汛準備措施，以避免造成災害或防汛缺口導致淹水災情，危害人民生命財產。

工務局長祝惠美說明，經統計目前全府重點防汛列管案件計有「三鶯線捷運系統計畫統包工程」等10件，已於5月中上旬全數抽查完成，其中3個案件有缺失情形，均已改善完成。最近市府也針對瑪娃颱風來襲前執行防汛抽查，抽查缺失部分都要求在當日改善完成。