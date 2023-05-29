由於颱風外圍環流影響，明（30）日北部、東半部轉為局部短暫陣雨的天氣，其中宜花雨勢最持續、明顯，有局部大雨發生的機會，中南部受外圍沉降影響高溫炎熱。目前氣象局已對中颱瑪娃發布海上警報，預計周三、周四（31日至6月1日）瑪娃距離台灣相對最接近，周五（6月2日）後逐漸遠離。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

氣象局指出，明天迎風面降雨增多，預估北部、東半部轉為局部短暫陣雨，其中宜花雨勢最持續、明顯，有局部大雨發生的機會；溫度方面，中南部高溫炎熱，受颱風外圍沉降影響，普遍高溫達到35、36度左右，局部溫度會再更高一些，且紫外線可達過量甚至危險等級。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三、周四瑪娃位於東半部外海逐漸北上，距離台灣相對最接近，降雨熱區轉移到北部及東北部，其中東北部及北部山區雨勢較明顯、持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，東部也有短暫陣雨並有局部大雨發生機率，東南部、中南部山區的雨勢較短暫，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周三中南部受颱風外環流沉降影響，普遍高溫達35、36度，局部溫度還會再更高，紫外線易達過量及危險等級。

周五瑪娃逐漸遠離，外圍環流仍帶來些水氣，北部及東北部仍有短暫陣雨，北部山區並有局部較大雨勢發生的機率，東部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周六、下周日（3日、4日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周一（5日）僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨。